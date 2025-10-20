Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference”, στα Χανιά

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference”, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, στα Χανιά Κρήτης. Το συνέδριο συγκέντρωσε επιστήμονες, ερευνητές και στελέχη δημόσιας υγείας από όλο τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω φορέων (vector-borne diseases) και τη σχέση τους με την κλιματική αλλαγή.

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο SOVE πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας και τέλεσε υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, στέλεχος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας και Τεχνικό Σημείο Επαφής (Technical Point) του Δικτύου “Regions for Health Network (RHN)” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Δημόσιας Υγείας απέναντι στις προκλήσεις που προκαλούν οι κλιματικές μεταβολές. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Δίκτυο των Περιφερειών για την Υγεία (RHN), η ΠΔΕ επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών πρόληψης, προαγωγής και προστασίας της υγείας των πολιτών της.