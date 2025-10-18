ΠΑΕ Ατρόμητος: «Αδικη η σύλληψη του προέδρου»

H ΠΑΕ Ατρόμητος εξέφρασε την πλήρη στήριξή της προς τον πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου, Βασίλη Μπέτση, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις που αφορούν τις νομοθεσίες περί φωτοβολίδων, όπλων και αθλητισμού.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα του Περιστερίου κάνει λόγο για «άδικη σύλληψη» και υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της Αστυνομίας δεν βρέθηκαν εντός του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, με τον οποίο «η ομάδα δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη».

Η ΠΑΕ τονίζει επίσης ότι η σύλληψη του προέδρου οφείλεται σε «τυπικούς λόγους» που απορρέουν από την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου Αθλητισμού, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως «η δικαίωση του Βασίλη Μπέτση θα έρθει μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.



Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».