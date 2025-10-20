Μηνύματα ενημέρωσης και πρόληψης στην ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού του ΠΣΑΤ

Αξιέπαινη πρωτοβουλία
Μια ουσιαστική και συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εσπερίδας για τον καρκίνο του μαστού, που συνδιοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και την ΑΜΚΕ «PasSport for Life», την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην ΕΣΗΕΑ.
Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης ήταν η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, η παροχή πληροφοριών για την ακριβή πορεία της ασθένειας και η ψυχική στήριξη των νοσούντων, τόσο από το οικογενειακό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον. Η έντονη διάθεση για διάλογο των παρευρισκόμενων επιβεβαίωσε την ανάγκη για περισσότερες τέτοιες δράσεις, που δίνουν φωνή στην ενημέρωση και την πρόληψη.
Συντονίστριες της εσπερίδας ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, δημοσιογράφος και μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ, η οποία αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του ΠΣΑΤ, τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος πάντα πρωτοπορεί σε εκδηλώσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και η Κατερίνα Τζήκα, ιδρύτρια και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «PasSport for Life».
Διακεκριμένοι επιστήμονες ανέλυσαν ουσιαστικά ιατρικά θέματα και σύμβουλοι υγείας μίλησαν για τις ψυχικές προεκτάσεις της νόσου. Συγκεκριμένα, μίλησαν οι εξής: Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Χειρουργός Μαστού και Διευθυντής Κλινικής Μαστού στην Ευρωκλινική Αθηνών
Ομιλία: «Τι ξέρουμε και γιατί αισιοδοξούμε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού»
Dr. Δημήτρης Νασίκας, Γενικός Χειρουργός με εξειδίκευση στη Χειρουργική Μαστού, Επιμελητής Γ ́ Κλινικής Μαστού Metropolitan General και Εξωτερικός συνεργάτης ΙΑΣΩ Ομιλία: «Καρκίνος του Μαστού: Νεότερα δεδομένα Πρόληψης, Επιδημιολογίας και Αντιμετώπισης»
Μοσχούλα Μπέστα, Σύμβουλος Αυτοβελτίωσης, NLP Practitioner, Life & Health Coach και survivor καρκίνου μαστού
Ομιλία: «Ανθίζοντας μέσα στη θύελλα του καρκίνου»
Τένια Μακρή, οικογενειακή σύμβουλος και συγγραφέας
Ομιλία: «Επιβιώνοντας από τον καρκίνο του μαστού, μια καινούργια ζωή»
Από την πλευρά των αθλητριών, συγκλονιστικές ήταν οι προσωπικές μαρτυρίες της Μαρίας Πολύζου (σύμβουλος του υπουργού αθλητισμού και OLY-Marathon Record Holder) και της Θεανώς Ζαγκλιβέρη (πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας άρσης βαρών), οι οποίες μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία με τη νόσο, μεταφέροντας ισχυρά μηνύματα δύναμης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Από καρδιάς μίλησαν και η ολυμπιονίκης του πόλο Εύη Μωραϊτίδου, πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού χωριού και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Όλγα Βασδέκη, ολυμπιονίκης του τριπλούν και πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Στο τέλος της εσπερίδας, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο της πρωτοβουλίας και την άρτια διοργάνωσή της.
Στον χώρο της εκδήλωσης φιλοξενήθηκε εικαστική έκθεση με τίτλο «Μαστογραφίες», ενώ προβλήθηκε και ολιγόλεπτο βίντεο με τα έργα της έκθεσης.
