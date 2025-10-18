Τηλεθέαση – Prime Time (17/10): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα;

Στον Alpha και το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” δόθηκαν τα ηνία της prime time ζώνης το βράδυ της Παρασκευής (17/10), αφού η σειρά εποχής, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά, κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλά νούμερα τηλεθέασηςκαι να αφήσει πίσω της τον ανταγωνισμό.

Η μεγάλη παραγωγή μυθοπλασίας του Alpha σημείωσε ποσοστό 17,1% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 15,2% του GNTM, που “ανέβασε στροφές” σε σχέση με τα προηγούμενα επεισόδια. Στο 8,7% η πρεμιέρα του The Floor με τον Γιώργο Λιανό στον ΣΚΑΪ και ελάχιστα πίσω του το RoadShow του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ΑΝΤ1 (8%).

Τέλος, η “Γη της Ελιάς” έδωσε στο MEGA τηλεθέαση 7,2% και το “Δίχτυ” στην ΕΡΤ 1,6%.

Περνώντας στο γενικό σύνολο, εκεί η πρωτοκαθεδρία για το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη, αφού έφτασε το 19%. Περίπου 4 μονάδες πίσω του η “Γη της Ελιάς” και στο 11% κρατήθηκε το GNTM. Διψήφια τα ποσοστά για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου (10,5%) και σχεδόν διψήφια για τον Γιώργο Λιανό (9,8%). Ουραγός το “Δίχτυ” με 2,9%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 17,1%

GNTM – 15,2%

The Floor – 8,7%

The RoadShow – 8%

Η Γη της Ελιάς – 7,2%

Το Δίχτυ – 1,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 19%

Η Γη της Ελιάς – 14,8%

GNTM – 11%

The RoadShow – 10,5%

The Floor – 9,8%

Το Δίχτυ – 2,9%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.