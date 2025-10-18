Τηλεθέαση – Prime Time (17/10): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα;

Τι έδειξαν τα νούμερα
Στον Alpha και το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” δόθηκαν τα ηνία της prime time ζώνης το βράδυ της Παρασκευής (17/10), αφού η σειρά εποχής, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά, κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλά νούμερα τηλεθέασηςκαι να αφήσει πίσω της τον ανταγωνισμό.
Η μεγάλη παραγωγή μυθοπλασίας του Alpha σημείωσε ποσοστό 17,1% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 15,2% του GNTM, που “ανέβασε στροφές” σε σχέση με τα προηγούμενα επεισόδια. Στο 8,7% η πρεμιέρα του The Floor με τον Γιώργο Λιανό στον ΣΚΑΪ και ελάχιστα πίσω του το RoadShow του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ΑΝΤ1 (8%).
Τέλος, η “Γη της Ελιάς” έδωσε στο MEGA τηλεθέαση 7,2% και το “Δίχτυ” στην ΕΡΤ 1,6%.
Περνώντας στο γενικό σύνολο, εκεί η πρωτοκαθεδρία για το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη, αφού έφτασε το 19%. Περίπου 4 μονάδες πίσω του η “Γη της Ελιάς” και στο 11% κρατήθηκε το GNTM. Διψήφια τα ποσοστά για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου (10,5%) και σχεδόν διψήφια για τον Γιώργο Λιανό (9,8%). Ουραγός το “Δίχτυ” με 2,9%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 17,1%
GNTM – 15,2%
The Floor – 8,7%
The RoadShow – 8%
Η Γη της Ελιάς – 7,2%
Το Δίχτυ – 1,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 19%
Η Γη της Ελιάς – 14,8%
GNTM – 11%
The RoadShow – 10,5%
The Floor – 9,8%
Το Δίχτυ – 2,9%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr