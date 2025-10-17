Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών- Τιμητικό αφιέρωμα στον Δημήτρη Βούρτση από την ΠΔΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών

Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών- Τιμητικό ...

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Βίλλα Κόλλα στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού Απασχόλησης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού διοργανώνουν την τιμητική εκδήλωση- αφιέρωμα: «Αγιογραφίες του Θεάτρου σκιών- ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης» τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Βίλλα Κόλλα στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης Θέατρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη», η οποία αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων του ετήσιου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών, Welcome to UP 2025.

Η έκθεση φιλοξενεί αρχειακό υλικό και τεκμήρια του Δήμου Πατρέων από την ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών. Στο επίκεντρο θα τεθεί το εγχείρημα του πατρινού καλλιτέχνη Δημήτρη Βούρτση, με τίτλο «Αγιογραφίες του θεάτρου σκιών», όπου οι ήρωες του Καραγκιόζη αποδίδονται με την τεχνοτροπία της βυζαντινής αγιογραφίας.

Την εκδήλωση συμμετέχουν οι ομιλητές:
-Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (Λαογράφος, πρώην Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Ο Δημήτρης Βούρτσης στην Πάτρα του Καρνάβαλου και του Καραγκιόζη. Παράδοση και Νεωτερικότητα»
-Διονύσης Καρατζάς (Ποιητής) με θέμα «Δημήτρης Βούρτσης – Ο Συλλέκτης της Φωτιάς»
-Σπύρος Βρεττός (Ποιητής, Συγγραφέας) με θέμα «Ο Καραγκιόζης της Πάτρας και η εικαστική αποτύπωσή του από τον Δημήτρη Βούρτση».

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών) και ο Ανδρέας Βούρτσης (Ιστορικός, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

Ειδήσεις Τώρα

Η σπονδυλωτή παράσταση "Bus Stop" σε σκηνοθεσία του Τζίμη Πολίτη στο Επίκεντρο+

Πάτρα: Παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη, «Θα πέσει η νύχτα»

Το αφιερωματικό τετραήμερο συνεχίζεται στο «Πάνθεον» με προβολή ταινίας για τον Μίκη Θεοδωράκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Culture