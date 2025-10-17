Το αφιερωματικό τετραήμερο συνεχίζεται στο «Πάνθεον» με προβολή ταινίας για τον Μίκη Θεοδωράκη

Το τετραήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας με αφορμή την κήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους για τον Μίκη Θεοδωράκη και την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννησή του, συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο «Πάνθεον», με την προβολή της δεύτερης ταινίας του αυτοβιογραφικού δίπτυχου με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 – σήμερα), σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή.

Η ταινία σκιαγραφεί τη δημιουργική πορεία του Παγκόσμιου Έλληνα συνθέτη στην τέχνη, αλλά και τους δημοκρατικούς αγώνες από τη δεκαετία του 1950, όπου σμίγει την ποίηση με τη μουσική και γράφει τα λαϊκά ορατόρια.

Περνάει από τις φυλακίσεις και τις εξορίες την εποχή της δικτατορίας, και φθάνει τη μουσική του σε νέα καλλιτεχνικά και δημιουργικά όρια τις επόμενες δεκαετίες. Στην ταινία η διήγηση του Μίκη ξεδιπλώνεται μέσα και από την συμμετοχή πολλών γνωστών ηθοποιών οι οποίοι ερμηνεύουν στιγμές από την ζωή του.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Μπέζος και κατά σειρά εμφάνισης: Δημήτρης Πετρόπουλος, Ian Roberson, Θάλεια Αργυρίου, Αγάπη Μανουρά, Ευτυχία Τσαμποδήμου, Αιμιλία Υψηλάντη, Λευτέρης Μανανάς, Ελένη Κατωμερή.

Ειδικές Συμμετοχές: Έλλη Πασπαλά, μοιρολόι και Κατερίνα Κερβανίδου, χορογραφία - χορός

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 9.00 μ.μ.

Αφιέρωμα υπό τον γενικό τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (μέρος Α΄).

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 9.00 μ.μ.

Δεύτερο μέρος παρουσίαση του «Μίκη Θεοδωράκη ως ραψωδού των χτύπων της καρδιάς μας» το οποίο περιλαμβάνει ολιγόλεπτες παρεμβάσεις γύρω από το έργο του συνθέτη. Η εκδήλωση θα κλείσει με μικρή συναυλία.

*Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Θα απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου.

Τα δελτία εισόδου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link: https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis- theodorakis/?lang=el