Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 20 έως 25/10/2025

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 20 - 25 Οκτωβρίου 2025.

Δευτέρα 20 (7:30 μ.μ.): Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη «Θα πέσει η νύχτα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Προλογίζουν τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου, Γιώτα Ξυλιά, φιλόλογος Φώτης Σκούρας, κοινωνικός επιστήμονας. και ο συγγραφέας.

Τρίτη 21 (8:30 μ.μ.): Παρουσίαση του βιβλίου του Κατσαντώνη Δημήτρη «PROREX. Μια πραγματική ιστορία της ελληνικής πολιτικής», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν Γιάννης Γεωργόπουλος, δημοσιογράφος και Χρήστος Κοντογιάννης, καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών και ο συγγραφέας του βιβλίου.

Τετάρτη 22 (8 μ.μ.): "Διάλογοι με την αρχαιότητα" Κύκλος εκδηλώσεων με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Συντονιστής ο Θεοφάνης Τσιαμπόκαλος, Επίκουρος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θα παρουσιαστούν τα βιβλία της σειράς:

• Τον καιρό του λοιμού – Επιδημίες στην αρχαιότητα που ξεπέρασαν τη λογική

Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Μπάρκα

•Σημεία και τέρατα – Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα

Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ραγκαβάνη

•Ένα αλλόκοτο θηρίο – Δάνεια και χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα

Ομιλήτρια: Κατερίνα Καραγιαννοπούλου

Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πέμπτη 23 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή» Συνεχίζονται οι συναντήσεις μας με την πιο εμπνευσμένη και δημιουργική παρέα !!! Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Πέμπτη 23 (8:30 μ.μ.): Παρουσίαση του βιβλίου της Έλενας Χουζούρη «Ψυχή ντυμένη αέρα, Ανθούλα Σταθοπούλου-Βαφοπούλου: Η μούσα της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Θάλεια Ιερωνυμάκη, ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και η συγγραφέας του βιβλίου, Έλενα Χουζούρη.

Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί από αναγνώσεις ποιημάτων και πεζών της Ανθούλας Σταθοπούλου- Βαφοπούλου από τον Γιώργο Χαριτάτο, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας.

Σάββατο 25 (10:30-12:30): «Σύννεφα και συννεφάκια» Εκπαιδευτική δράση για παιδιά