Πάτρα: Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στη Βίλα Κόλλα η τιμητική εκδήλωση "Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών"

Θα παρουσιαστεί η συλλεκτική έκδοση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» του Δημήτρη Βούρτση που εξέδωσαν η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας & το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών
Στο πλαίσιο της έκθεσης Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για το Φεστιβάλ των πρωτοετών φοιτητών «Welcome to Up 2025», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00 στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) θα πραγματοποιηθεί η τιμητική εκδήλωση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών - Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης».
Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, θα μιλήσουν οι:
-Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (Λαογράφος, πρώην Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Ο Δημήτρης Βούρτσης στην Πάτρα του Καρνάβαλου και του Καραγκιόζη. Παράδοση και Νεωτερικότητα»
-Διονύσης Καρατζάς (Ποιητής) με θέμα «Δημήτρης Βούρτσης – Ο Συλλέκτης της Φωτιάς»
-Σπύρος Βρεττός (Ποιητής, Συγγραφέας) με θέμα «Ο Καραγκιόζης της Πάτρας και η εικαστική αποτύπωσή του από τον Δημήτρη Βούρτση».
Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών) και ο Ανδρέας Βούρτσης (Ιστορικός, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα παρουσιαστεί επίσης η ειδική συλλεκτική έκδοση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» του Δημήτρη Βούρτση, που εξέδωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
