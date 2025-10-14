Δυναμική παρουσία της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας στο Welcome to UP 2025

Με δυναμική παρουσία και με παράλληλες δράσεις με άξονα τόσο το Καρναβάλι όσο και το Θέατρο Σκιών που συγκέντρωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η ΚΕΔΗΠ (Κοινωφελής Επιχείρηση)-Καρναβάλι Πάτρας συμμετείχε στο επιτυχημένο Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Welcome to Up 2025 προβάλλοντας το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία με επιδίωξη τη γνωριμία του με τους φοιτητές και το κοινό.



Το Πάρκο της Ειρήνης στην πανεπιστημιούπολη «πλημμύρισε» με το χρώμα και τη ζωντάνια του Πατρινού Καρναβαλιού την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 14:00, μέσα από το Εργαστήριο Καρναβαλικής Τέχνης – ένα ανοιχτό εργαστήριο δημιουργίας και κατασκευών που ταξίδεψε τους επισκέπτες στη μαγεία της καρναβαλικής παράδοσης.

Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές Καρναβαλικών Κατασκευών του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, προσφέ-ροντας σε φοιτητές και επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά καρναβαλικές τεχνικές, όπως το τακάρισμα φελιζόλ, το σκάλισμα, το χάρτωμα και τη ζωγραφική κτλ.