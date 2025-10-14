Δυναμική παρουσία της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας στο Welcome to UP 2025

Το Πάρκο της Ειρήνης στην πανεπιστημιούπολη «πλημμύρισε» με το χρώμα και τη ζωντάνια του Πατρινού Καρναβαλιού την Πέμπτη 9 & την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Με δυναμική παρουσία και με παράλληλες δράσεις με άξονα τόσο το Καρναβάλι όσο και το Θέατρο Σκιών που συγκέντρωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η ΚΕΔΗΠ (Κοινωφελής Επιχείρηση)-Καρναβάλι Πάτρας συμμετείχε στο επιτυχημένο Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Welcome to Up 2025 προβάλλοντας το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία με επιδίωξη τη γνωριμία του με τους φοιτητές και το κοινό.
Το Πάρκο της Ειρήνης στην πανεπιστημιούπολη «πλημμύρισε» με το χρώμα και τη ζωντάνια του Πατρινού Καρναβαλιού την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 14:00, μέσα από το Εργαστήριο Καρναβαλικής Τέχνης – ένα ανοιχτό εργαστήριο δημιουργίας και κατασκευών που ταξίδεψε τους επισκέπτες στη μαγεία της καρναβαλικής παράδοσης.
Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές Καρναβαλικών Κατασκευών του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, προσφέ-ροντας σε φοιτητές και επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά καρναβαλικές τεχνικές, όπως το τακάρισμα φελιζόλ, το σκάλισμα, το χάρτωμα και τη ζωγραφική κτλ.
Παράλληλα το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου στο Πετρωτό την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 υποδέχτηκε τους πρωτοετείς φοιτητές κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδρομής της Magic Bus Patras Tour με διώροφα λεωφορεία με ανοιχτή οροφή (Hop on / Hop off buses) όπου ανακάλυπταν τους θησαυρούς και τα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Εκεί τους καλωσόριζαν καλλιτέχνες και κατασκευαστές όπου τους ξεναγούσαν στην ξεχωριστή μονάδα παραγωγής των καρναβαλικών κατασκευών με τη μοναδική στην Ελλάδα τεχνογνωσία.
