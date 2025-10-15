Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 19/10 στην Κρήνη Πατρών

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία στην Κρήνη την ερχόμενη Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 το πρωί.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην Κρήνη Πατρών την Κυριακή 19/10/2025 από τις 9.30 το πρωί έως τις 13.30 στο Ιατρείο (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Τοπική Κοινότητα).

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».