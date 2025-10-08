Eurostat: Πρωταθλητές στις υπερωρίες οι Έλληνες, ουραγοί στους μισθούς

Η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν αρκετοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα αποτυπώνεται στα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, 1 στους 5 εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολείται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, φέρνοντας τη χώρα μας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας σε επίπεδο ΕΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 20,9% των Ελλήνων, ηλικίας 20 έως 64 ετών, εργάζεται περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα -είτε για έναν, είτε για περισσότερους εργοδότες. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο στην Ε.Ε., ο οποίος διαμορφώνεται στο 10,8%. Το 2024 ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα ήταν 39,8 ώρες -(και πάλι) ο υψηλότερος στην Ε.Ε. Για τους άνδρες με πλήρη απασχόληση, ο μέσος όρος έφτασε τις 42,4 ώρες.

Σημειώνεται ότι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, εφόσον ο εργαζόμενος το επιθυμεί, όπως ανέφερε η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, η οποία έδωσε έμφαση στη σημαντική προσαύξηση που προβλέπεται στον μισθό.

Μετά την Ελλάδα, στην κορυφή των χωρών με το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, ακολουθούν:

Κύπρος (16,6%) και

Μάλτα (14,6%).

Στον αντίποδα, βρίσκονται Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%). Παράλληλα, μόνο το 6,1% των Ελλήνων εργάστηκε λιγότερο από 19 ώρες την εβδομάδα στο β’ τρίμηνο του 2025. Το στοιχείο αυτό μαρτυρά ότι η μερική απασχόληση παραμένει περιορισμένη.

Εκτοξεύτηκαν οι υπερωρίες στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, το 2025, οι δηλωμένες υπερωρίες έφτασαν τα 4 εκατ. ώρες, αυξημένες κατά 1,8 εκατ. σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η ηγεσία του υπουργείου αποδίδει αυτήν την εξέλιξη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί ότι οι Έλληνες είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται περισσότερες ώρες την εβδομάδα στην Ευρώπη. Η πιο έντονη αύξηση καταγράφεται στον τουρισμό και στην εστίαση, όπου υπήρξε «έκρηξη» της τάξεως του 728% σε διάστημα 7 μηνών.

Πάντως, η Eurostat υπογραμμίζει το… gap μεταξύ των πολλών ωρών απασχόλησης και των χαμηλότερων αμοιβών που τις συνοδεύουν στην Ελλάδα. Κοινώς, παρά το αυξημένο ωράριο ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει υψηλότερες αμοιβές, γι’ αυτό και η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. στους μέσους ετήσιους μισθούς.

Υπενθυμίζεται ότι σε σχετικές εκθέσεις του ΟΟΣΑ έχουν επανειλημμένα αναφερθεί ότι η υπερβολική εργασία δεν ενισχύει την παραγωγικότητα. Εξ ου και το «πείραμα» με το τετραήμερο εργασίας σε χώρες της ΕΕ παρουσιάζει αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα.