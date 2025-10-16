Πάτρα: Όλες οι λεπτομέρειες της προκήρυξης για τον "Μώμο" 2026

Ξεκινά η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τον "Μώμο" 2026 (Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων), Ζωντανό και Διαδικτυακό.

Ο Ζωντανός (live) Μώμος θα λάβει χώρα στις 30, 31/1 και 1/2/2026 ενώ ο Διαδικτυακός Μώμος: 31/1/2026-12/2/2026.

Στην Προκήρυξη του Μώμου 2026 που εστάλη από την Κοινωφελή Επιχείρηση Καρναβάλι Πάτρας τονίζονται τα εξής:

Φίλοι ερασιτέχνες!

Το Τσίρκο del Momo Patrasso Carnaval σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο φετινό υπερθέαμα με τα δικά σας «νούμερα»!

Ζογκλέρ, Ταχυδακτυλουργοί,

Ακροβάτες Μισθωτοί,

παίζουνε και Υπουργοί!...

«Φραπέδες», Κλόουν, Ευρωπαίοι,

Επώνυμοι αρκουδιαραίοι,

Το Φεστιβάλ έχει σατιρικό χαρακτήρα και είναι διαγωνιστικό. Την οργάνωση έχει αναλάβει από το ξεκίνημα του Φεστιβάλ, Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρεφενέ» και την παραγωγή η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας».

Στηρίζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τελεί υπό την αιγίδα της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων Μουσικοσυνθετών Θεάτρου και Μεταφραστών».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι ερασιτεχνικοί θίασοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς»-Ζωντανός Μώμος (30/1, 31/1, 1/2/2026) όσον αφορά στις παραστάσεις (Αφιέρωμα στη Σάτιρα και σπονδυλωτή παράσταση «Μώμος 2026») θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα την Παρασκευή 30/1/2026 στις 9.30 μμ και το Σάββατο 31/1/2026 στις 7 μμ. αντίστοιχα.

Ο 6ος Διαδικτυακός Μώμος θα διεξαχθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας www.carnivalpatras.gr από 31/1/2026 έως και 12/2/2026.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Μαιζώνος 131 Τ.Κ. 262 21 Πάτρα

Yπ’ όψιν Γιάννη Γεωργακάκη (με την ένδειξη «απλό» & όχι "συστημένο").

Τηλ. 2610-221429 (εργάσιμες μέρες και ώρες), Κιν. 6980-897785. Email: refenedes@gmail.com και georggiannis@gmail.com

Δηλώνετε υποψηφιότητα καταθέτοντας ηλεκτρονικά στις παραπάνω διευθύνσεις (από 1/11/2025 μέχρι και 31/12/2025):

1. Ένα βιντεοσκοπημένο σατιρικό δρώμενο, πρωτότυπο, ή γνωστό, ή κομμάτι παράστασης που έχετε ανεβάσει πρόσφατα παιγμένο από ερασιτέχνες ηθοποιούς, με καλή ποιότητα ήχου και εικόνας.

Μέγιστη διάρκεια 12 λεπτά (χρονομετρείται το βίντεο, χωρίς τους τίτλους). Αν υπερβαίνει το χρονικό όριο, αυτομάτως αποκλείεται από τη συνέχεια.

2. Ένα αρχείο (word) με:

• Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας (Διεύθυνση, τηλέφωνα, email, Facebook, ονόματα υπευθύνων)

• Σύντομο ιστορικό της ομάδας.

• Λίγα λόγια για το δρώμενο, όπου θα αναφέρονται και οι ηθοποιοί με τους συντελεστές.

• Ολόκληρο το κείμενο του δρώμενου, με σκοπό να μπουν υπότιτλοι στο βίντεο, από τους οργανωτές.

(Εκτός κι αν η ομάδα στείλει το βίντεο υποτιτλισμένο από την αρχή)

3. Δυο, τρεις φωτογραφίες του δρώμενου (αρχεία j.p.g.) σε καλή ανάλυση, για δημοσίευση στο διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τίτλοι στην αρχή ή το τέλος του βίντεο (με την ομάδα τους συντελεστές κ.λπ.) όπως και υπότιτλοι, προστίθενται από τους διοργανωτές. Αν όμως η υποψήφια ομάδα θέλει εξ’ αρχής να στείλει το βίντεο με τίτλους ή υπότιτλους (ή και τα δύο) είναι δικαίωμα της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει δύο διαφορετικά βίντεο να συμμετάσχουν: ένα στον Ζωντανό και ένα στον Διαδικτυακό Μώμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Επίσης, κάθε ομάδα μπορεί να στείλει το ίδιο βίντεο να συμμετάσχει στις υποψηφιότητες του Ζωντανού και του Διαδικτυακού Μώμου με την εξής προϋπόθεση: αν επιλεγεί στα 10 καλύτερα του Ζωντανού Μώμου αυτομάτως αποσύρεται η υποψηφιότητά (του) στον Διαδικτυακό Μώμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Το κείμενο θα έχει άδεια του συγγραφέα ή νόμιμου φορέα, για να συμμετέχει.