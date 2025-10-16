Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή βεγγαλικών, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, παιδικά αθύρματα και φωτοβολίδες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

-17- γραμμάρια κάνναβης

-5,4- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ναρκωτικής ουσίας «BOOM»

-1- κυνηγετικό όπλο, για το οποίο στερούταν την νόμιμη άδεια,

-166- φυσίγγια

-1- σιδερογροθιά

-2- βεγγαλικά-1- καπνογόνο και

-1- κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.