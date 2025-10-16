Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκω...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή βεγγαλικών, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, παιδικά αθύρματα και φωτοβολίδες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :
-17- γραμμάρια κάνναβης
-5,4- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ναρκωτικής ουσίας «BOOM»
-1- κυνηγετικό όπλο, για το οποίο στερούταν την νόμιμη άδεια,
-166- φυσίγγια
-1- σιδερογροθιά
-2- βεγγαλικά-1- καπνογόνο και
-1- κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Πρόστιμα και λουκέτα για φοροδιαφυγή σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων- Πόσα στη Δυτική Ελλάδα

Καιρός τύπου «Π» από το Σάββατο - Έντονες βροχές από την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα

Αίγιο: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και συνελήφθη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ναρκωτικά Οπλοκατοχή Αστυνομία

Ειδήσεις