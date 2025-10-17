Έκανε πρόταση γάμου αλά Disney - Το βίντεο που έχει 11,7 εκατ. views και 1,5 εκατ. like

Έναν μοναδικό τρόπο για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του βρήκε ο Μαρσέλο Κοέλιο με το βίντεό του να έχει περισσότερα από 11,7 εκατ. views και 1,5 εκατ. like.

Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, ο Κοέλιο έφτιαξε ένα «τρέιλερ ταινίας» πριν να γονατίσει μπροστά στη φίλη του και να της δώσει το δαχτυλίδι.

Στο βίντεο το ζευγάρι κάθεται στον καναπέ και ετοιμάζεται να δει αυτό που η κοπέλα πιστεύει ότι θα είναι μια ταινία της Disney.

Στο τρέιλερ που ακολουθεί παρουσιάζεται η Τζέσικα Ουίνι η οποία περιγράφεται ως «ονειροπόλος» που ελπίζει να παντρευτεί τον φίλο της.

Ακολουθούν διάφορες στιγμές του ζευγαριού μέχρι η Ουίνι να αντιληφθεί ότι «αυτή είμαι εγώ και να ξεσπάσει σε δάκρυα λέγοντας «αυτό είναι το σπίτι μας».

Στο τέλος του «τρέιλερ» με τίτλο «Disney’s Get Married», εμφανίστηκε μια οθόνη με το ερώτημα «Θα με παντρευτείς;», με τον Κοέλιο να γονατίζει και να κάνει πρόταση γάμου ακούγοντας το ναι της συντρόφου του.

«POV: την προσκάλεσες να δείτε μια ταινία, αλλά της έκανες πρόταση γάμου (χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη)» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Κοέλιο.