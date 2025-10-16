Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στο στόχαστρο ξανά η συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία με τη δίωξη Καταραχιά»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό τους, υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα και τις διεκδικήσεις για μια αξιοπρεπή διαβίωση» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σε ερώτησή του προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνηςπρος αναφέρει τα εξής:

"Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή δώδεκα (12) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ σχετικά με τη δίωξη του γιατρού και συνδικαλιστή Κώστα Καταραχιά, μέλους του Δ.Σ. της Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και γραμματέα του σωματείου του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου».

Ο Κώστας Καταραχιάς δικάζεται σήμερα, 16 Οκτωβρίου 202,5 με την κατηγορία της «υποκίνησης σε στάση και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας»(!) για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 30 Απριλίου 2021, ημέρα απεργιακής κινητοποίησης εν μέσω πανδημίας. Τότε, ο κ. Καταραχιάς ήταν ο μοναδικός επικουρικός γιατρός του οποίου δεν ανανεώθηκε η σύμβαση, εξαιτίας όπως καταγγέλλεται της συνδικαλιστικής του δράσης και της δημόσιας στάσης του υπέρ της προστασίας των υγειονομικών και της ενίσχυσης του ΕΣΥ.

Η ΕΙΝΑΠ έχει ήδη προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας την ημέρα της δίκης, καταγγέλλοντας τη δίωξη ως πολιτικά και συνδικαλιστικά στοχευμένη, τονίζοντας ότι συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο ποινικοποίησης της συλλογικής δράσης και του δικαιώματος στην απεργία.

Οι βουλευτές καταγγέλλουν την απαράδεκτη στοχοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και ζητούν να δοθούν εξηγήσεις για τη συνέχιση της δίωξης, καθώς και να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον τερματισμό κάθε ποινικής δίωξης.

Η στοχοποίηση αυτή συνιστά σαφή προσπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται, γυρνώντας ταυτόχρονοα τη χώρα πίσω, σε σκοτεινές και «καχεκτικές» εποχές.

Οι εργαζόμενοι όμως δεν είναι μόνοι τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό τους, υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα και τις διεκδικήσεις για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πώς δικαιολογείται η συνέχιση της δίωξης του γιατρού και συνδικαλιστή Κώστα Καταραχιά για γεγονότα που αφορούν συνδικαλιστική και απεργιακή δράση;

2. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να τερματιστούν άμεσα οι ποινικές διώξεις σε βάρος του και να διασφαλιστεί στην πράξη η ελευθερία του συνδικαλισμού και του δικαιώματος στην απεργία;".