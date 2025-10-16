Ψηφίζεται σήμερα το εργασιακό νομοσχέδιο- Το 13ωρο και όλες οι αλλαγές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής το εργασιακό νομοσχεδίο.

Στο εργασιακό νομοσχέδιο, που θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή και δικλίδες ασφαλείας που ορίζουν ρητά ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά.

Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας – Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», εισάγονται απλοποιήσεις των διαδικασιών με εξπρές προσλήψεις και αποχωρήσεις με ένα κλικ ώστε η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

Όπως τονίζεται, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, ιδίως στις μέρες μας όπου η μάστιγα της έλλειψης προσωπικού ταλαιπωρεί την αγορά εργασίας.

Χθες, σε κλίμα έντονου κοινοβουλευτικού διαλόγου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπερασπίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο, απαντώντας τεκμηριωμένα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και παρουσιάζοντας με στοιχεία την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας, μιας αγοράς εργασίας που ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται και προστατεύει περισσότερο τον εργαζόμενο.

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στα «σημαντικά», όπως τα χαρακτήρισε, βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί στην ελληνική αγοράς εργασίας, διερωτώμενη «πότε ήταν καλύτερη η κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα; Με 18% ανεργία το 2019 ή με 8% ανεργία το 2025; Με κατώτατο μισθό 650€ ή στα 880€ και προσεχώς στα 950 ευρώ;».

Παράλληλα, παρουσίασε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας πενταετίας, αναφερόμενη στις 500.000 νέες θέσεις εργασίας, στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76%, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και στην ενίσχυση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Πριν από λίγες μέρες σημειώσαμε άλλο ένα ρεκόρ στις νέες θέσεις εργασίας. Το 8μηνο του 2025 είναι το καλύτερο στην ιστορία της χώρας, με 317.000 νέες θέσεις εργασίας».