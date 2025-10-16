Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Κοντά στη Σητεία το επίκεντρο

Με σεισμό ξύπνησαν το πρωί της Πέμπτης οι κάτοικοι του νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 7:20 είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις ακτές της ανατολικής Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται στα 24 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

To εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 7,1 χλμ., ενώ δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές.

Ειδήσεις Τώρα

Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα: αποφάσεις το επόμενο διάστημα

Φοινικούντα: Τα κενά και οι αντιφάσεις στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Καιρός: Βροχερός ο καιρός τις επόμενες ημέρες - Έρχεται όμως ... «καλοκαιράκι» στη συνέχεια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Κρήτη

Ειδήσεις