Νταϊάν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της

Ανακοίνωση στην οποία έκανε γνωστή την αιτία θανάτου της Νταιάν Κίτον που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, εξέδωσε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, η Κίτον, η κατάσταση της οποία τους τελευταίους μήνες είχε επιδεινωθεί ραγδαία, όπως έλεγαν φίλοι της, έχασε τη ζωή της αφού προσβλήθηκε από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου» αναφέρεται στη δήλωση της οικογένειας της διάσημης ηθοποιού που άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο.

Με αφορμή, τέλος, την αγάπη, που όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είχε η Νταϊάν Κίτον στα ζώα και «τη σταθερή υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων», η οικογένειά της τονίζει πως «οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν μια υπέροχη και πολύ εκτιμητέα αφιέρωση στη μνήμη της»