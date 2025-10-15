Η Θύελλα Πατρών με Ατσαλένιο- Τέλος ο Αλ. Σπηλιόπουλος

“Χώρισαν” οι δρόμοι Θύελλας Πατρών – Σπηλιόπουλου!

Η σχετική ανακοίνωση της Θύελλας Πατρών:

“Η ομάδα μας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Αλέξη Σπηλιόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά του στο σύλλογο και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του”.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Διενεργήθηκε στα Γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή, η κλήρωση από την 3η Φάση έως και τον Τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026 (Παναχαϊκή και Παναιγιάλειος αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης:

3η φάση

Α1) Πανθρακικός – Πιερικός

Α2) Αετός Οφρυνίου – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Α3) Ηρακλής Θερμαϊκού – ΠΑΟΚ Δυτικού

Α4) Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας

Β1) ΑΟ Τρίκαλα – Σαρακηνός Άνω Βόλου

Β2) ΑΕ Λευκίμμης – Ηρακλής Λάρισας

Β3) Αναγέννηση Άρτας – Λαμία

Β4) ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Τηλυκράτης Λευκάδας

Γ1) ΠΑΣ Πύργου – Κόρινθος

Γ2) ΑΕ Μυκόνου – Γιούχτας

Γ3) Πέλοψ Κιάτου – Μπουμπουλίνα Σπετσών

Γ4) Θύελλα Πατρών – Ατσαλένιος

Δ1) Απόλλων Καλυθίων – Ιωνικός

Δ2) ΑΕΡ Αφάντου – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Δ3) ΑΟ Χαϊδαρίου – Εθνικός ΟΦΠΦ

Δ4) ΑΟ Νέας Αρτάκης – Ποσειδών Καρδαμύλων

4η φάση – φάση των «16» (Νικητές 3ης φάσης)

Νικητής 1) Νικητής Α2 – Νικητή Β3

Νικητής 2) Νικητής Β2 – Νικητής Β4

Νικητής 3) Νικητής Α3 – Νικητής Α1

Νικητής 4) Νικητής Α4 – Νικητής Β1

Νικητής 5) Νικητής Γ2 – Νικητής Δ2

Νικητής 6) Νικητής Δ1 – Νικητής Δ3

Νικητής 7) Νικητής Γ1 – Νικητής Γ4

Νικητής 8) Νικητής Γ3 – Νικητής Δ4

Προημιτελική φάση (Νικητές 4ης φάσης)

Νικητής 9) Νικητής 1 – Νικητής 2

Νικητής 10) Νικητής 6 – Νικητής 5

Νικητής 11) Νικητής 3 – Νικητής 8

Νικητής 12) Νικητής 4 – Νικητής 7

Ημιτελική φάση

Νικητής 13) Νικητής 12 – Νικητής 9

Νικητής 14) Νικητής 11 – Νικητής 10

Τελικός

Νικητής 13 – Νικητής 14

Σύστημα διεξαγωγής

Στην 3η φάση της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν 32 ομάδες: οι ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η Φάση καθώς και οι ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα από την πρώτη κλήρωση. Από την κλήρωση θα προκύψουν δεκαέξι (16) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες θα προκριθούν δέκα έξι (16) νικήτριες Ομάδες και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη. Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες στην 3η και στην 4η φάση είναι μονοί και εφόσον το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας είναι ισόπαλο, θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Αντίθετα στην 5η και στην 6η φάση που επίσης οι αγώνες είναι μονοί , εάν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των φάσεων της διοργάνωσης:

3η Φάση: Τετάρτη 29.10.2025.

4η Φάση: Τετάρτη 19.11.2025.

5η Φάση: Τετάρτη 28.01.2026.

6η Φάση: Τετάρτη 11.03.2026.

Τελικός: Σάββατο 04.04.2026 ή Κυριακή 05.04.2026.