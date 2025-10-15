«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν...»- Δύο συλλήψεις γιατί έδιναν πληροφορίες για τα μπλόκα της Τροχαίας

Οργανωμένο διαδικτυακό «σαμποτάζ» στο έργο της αστυνομίας, με παράνομες ομάδες με περισσότερα από 201.000 μέλη, σε πλατφόρμα του διαδικτύου ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσα από τις οποίες υπήρχε επί 24ωρου βάσεως ζωντανή ενημέρωση για τα μπλόκα της Τροχαίας και άλλων υπηρεσιών και τους ελέγχους για κάθε λογής παραβάσεις, σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, αποκαλύφθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η υπόθεση, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, εξιχνιάστηκε μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από εντολή εισαγγελέα, από την οποία προέκυψε η εμπλοκή δύο ημεδαπών 29 και 55 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Παράλληλα μπήκε «λουκέτο» στις διαδικτυακές ομάδες που ενημέρωναν τον κόσμο πως να αποφεύγει τους αστυνομικούς ελέγχους.

Για την ύπαρξη αυτών των διαδικτυακών ομάδων είχαν γίνει καταγγελίες τόσο από την Τροχαία, όσο και από πολίτες χρήστες του διαδικτύου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες είχαν δημιουργήσει τρεις διαδικτυακές κοινότητες στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσα από τις οποίες γινόταν μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ' όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, είτε της Τροχαίας κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλων υπηρεσιών (ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ,κλ.π.).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από 173.000 μέλη, ενώ ο 29χρονος επιπλέον διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα δύο κοινότητες, με περίπου 28.000 μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομία επισημαίνεται ότι οι διαδικτυακές κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.