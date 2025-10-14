Μεσολόγγι: Γυναίκα συνελήφθη γιατί κρατούσε πέντε σκυλιά δεμένα χωρίς σήμανση

Η γυναίκα εντοπίστηκε να έχει πέντε σκυλιά δεμένα με αλυσίδες στην αυλή του σπιτιού της, χωρίς να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, χθες το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία της, διαπιστώθηκε να διατηρεί πέντε σκύλους δεμένους με μεταλλική αλυσίδα, χωρίς να έχει προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση τους.