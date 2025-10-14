Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για υπόθεση κοκαΐνης- Αντιστάθηκε και απείλησε αστυνομικούς ο ένας κατηγορούμενος

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για υπόθεση αγοραπωλησίας κοκαΐνης, ενώ κατά τη σύλληψη σημειώθηκαν αντιστάσεις, απειλές και ύβρεις σε βάρος των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ημεδαποί άνδρες, διότι οι δυο κατηγορούμενοι προσέγγισαν ημεδαπό άνδρα, στον οποίο πώλησε 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο ένας κατηγορούμενος κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος για την αγορά των ναρκωτικών εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του ενός συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ και ένας μεταλλικός σουγιάς.