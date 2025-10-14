Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για υπόθεση κοκαΐνης- Αντιστάθηκε και απείλησε αστυνομικούς ο ένας κατηγορούμενος

Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για υπόθεση κοκ...

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για υπόθεση αγοραπωλησίας κοκαΐνης, ενώ κατά τη σύλληψη σημειώθηκαν αντιστάσεις, απειλές και ύβρεις σε βάρος των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ημεδαποί άνδρες, διότι οι δυο κατηγορούμενοι προσέγγισαν ημεδαπό άνδρα, στον οποίο πώλησε 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο ένας κατηγορούμενος κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος για την αγορά των ναρκωτικών εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του ενός συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ και ένας μεταλλικός σουγιάς.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα σε Γυμνάσιο στο κέντρο

Γάζα: Η Διακήρυξη Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη και ευημερία

Ακρίβεια: Αύριο οι ανακοινώσεις για τις μειώσεις στις τιμές 1.000 προϊόντων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Συλλήψεις Κοκαΐνη Αστυνομία

Ειδήσεις