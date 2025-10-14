Τιμήθηκε η μνήμη του αδικοχαμένου πολίστα, Άρη Μουζακίτη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η κολυμβητική συνάντηση μνήμης «Κολυμπάμε για τον Άρη», αφιερωμένη στον αδικοχαμένο πυροσβέστη και αθλητή του ΝΑΟΚ, Άρη Μουζακίτη.

Η διοργάνωση, που εντάσσεται στο Ionian Swimming Challenge, συνδιοργανώθηκε από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας και συγκέντρωσε περισσότερους από 80 κολυμβητές από όλη την Ελλάδα. Οι αγωνιζόμενοι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε δύο αποστάσεις, 3 και 6 χιλιομέτρων, με εκκίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ.

Οι αθλητές κολύμπησαν κατά μήκος των οχυρώσεων πριν επιστρέψουν στο κολυμβητήριο.

Ο Άρης Μουζακίτης, γεννημένος το 1984, υπήρξε αθλητής πόλο του ΝΑΟΚ και αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος. Έχασε τη ζωή του στις 13 Ιουλίου 2017, σε ηλικία μόλις 33 ετών, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στους Αγίους Αποστόλους Ζευγολατιού Κορινθίας. Από τότε, ο ΝΑΟΚ έχει θεσπίσει τους αγώνες μνήμης προς τιμήν του, με τη συμμετοχή δεκάδων φίλων, συναθλητών και συμπολιτών του.

Η φετινή συνάντηση ολοκληρώθηκε με απονομές στους νικητές και συγκινητικά λόγια από τους διοργανωτές, που τόνισαν πως ο θεσμός αυτός δεν είναι απλώς ένας αθλητικός αγώνας, αλλά μια πράξη τιμής και συνέχειας της μνήμης ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος τον αθλητισμό και το καθήκον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΠ

Τιμή στην μνήμη του Άρη Μουζακίτη του θαρραλέου, πυροσβέστη που χάθηκε «εν ώρα καθήκοντος» στις πυρκαγιές στην Κορινθία το καλοκαίρι 2017, προστατεύοντας τα κοινά αγαθά. Ως αθλητής ο Άρης Μουζακίτης είχε αγωνιστεί με τα χρώματα του ΝΟΠ.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών αναφέρεται σεμνά στην μνήμη του, ως ένα ελάχιστο φόρο τιμής στην οικογένειά του, στους φίλους του και στον ΝΑΟΚ, τον Όμιλο όπου μεγάλωσε.