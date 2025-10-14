Κωνσταντίνος Αργυρός: Έσπασε πιάτα και τραγούδησε σε late night show της Σερβίας

Εντυπωσιασμένη από την εξωτερική του εμφάνιση, η παρουσιάστρια αρχικά, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, ρωτώντας τον χιουμοριστικά «γιατί παντρεύτηκε». «Έχεις δει πώς είσαι;» του είπε, με εκείνον να γελάει με το κομπλιμέντο της και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του.

Σε βραδινό τηλεοπτικό show της Σερβίας εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός , όπου μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, τραγούδησε στα ελληνικά και δίδαξε στην παρουσιάστρια τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης, δείχνοντάς της πώς σπάνε πιάτα on air.

«Παντρεύτηκα πρόσφατα. Έχω την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο και νιώθω πολύ τυχερός», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του και τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του. Όταν ρωτήθηκε για τη δουλειά της Αλεξάνδρας Νίκα, απάντησε: «Σπούδαζε 2 χρόνια στην Αμερική, γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Πλέον είναι με την οικογένεια… Με το παιδί… Είναι μαμά. Είναι τόσο έξυπνη».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης πώς γνωρίστηκαν: «Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι πριν από 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου, απλά αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή κι άλλα διάφορα θέματα που είχαμε κοινά. Δεν ξέρω πώς κατάλαβα ότι ήταν "η μία", απλά είχα ένα προαίσθημα».

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδειξε στην παρουσιάστρια πώς να σπάει πιάτα στο πλατό και της εξήγησε την έννοια της λέξης «καψούρα», πριν τραγουδήσει το κομμάτι «Στην Αθήνα μου». Ωστόσο, φρόντισε κι εκείνη να του μάθει έναν παραδοσιακό χορό της Σερβίας.