Λένα Δροσάκη: «Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν έχεις πού να κρυφτείς»

Για τη δική της εμπειρία μέσα από την υπόθεση Φιλιππίδη, τον ρόλο της μητρότητας και τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Πατρινή Λένα Δροσάκη στην εκπομπή «Το ’χουμε».

Η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε αρχικά στο πώς ορίζει τα προσωπικά της όρια αλλά και πώς τα μεταδίδει στον γιο της, Αναστάση λέγοντας: «Βάζω ξεκάθαρα όρια σε εμένα και στον Αναστάση. Ξέρει τι σημαίνουν», δήλωσε.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της στην υπόθεση Φιλιππίδη, που άνοιξε τον δρόμο για το ελληνικό #MeToo, η ηθοποιός περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση την επίδραση που είχε αυτή η δημόσια έκθεση: «Δεν εκτέθηκα μόνο εγώ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι – κορίτσια κι αγόρια – που ξεκίνησαν αυτήν την προσπάθεια να μιλήσουμε δυνατά. Αυτή η έκθεση έχει μία τρομερή ανακούφιση και μία δικαιοσύνη. Έρχεται μία σύνδεση από αυτό το πράγμα».

Στάθηκε, επίσης, στη σημασία της φωνής και της αλήθειας: «Δεν ξέρω αν έχει αφήσει στίγμα, αλλά αφήνει σίγουρα αποτύπωμα. Ανοίγεται ένας δρόμος παρακάτω το να μιλάμε ανοιχτά, δυνατά και με λέξεις. Είναι πολύ φρέσκο, και τα συναισθήματα είναι πολύ πάνω ακόμα – κι όταν βιώνεις σκληρά γεγονότα, χρειάζεσαι τον ίδιο χρόνο για να καθίσουν λίγο τα πράγματα».

Με μια φράση-μήνυμα, έκλεισε την τοποθέτησή της: «Αν δεν μιλάμε δυνατά, τα πράγματα δένονται, περιπλέκονται, κρύβονται. Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν έχεις πού να κρυφτείς. Δεν είναι ωφέλιμο σε τίποτα».

Τέλος, σε πιο προσωπικό τόνο, η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, τονίζοντας: «Είμαστε οικογένεια και συνεργαζόμαστε για το παιδί».