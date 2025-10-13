Τρόμος στα Βριλήσσια: Άνδρας με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτι και αυτοκίνητο

Τον τρόμο σκόρπισε στα Βριλήσσια ένας άνδρας, ο οποίος βγήκε στον δρόμο κρατώντας ένα τσεκούρι και προκάλεσε ζημιές σε ένα αυτοκίνητο και σε ένα σπίτι.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και όπως φαίνεται σε βίντεο που προέβαλε ο ΑΝΤ1, λίγα λεπτά μετά τις 9:30 το πρωί, ο άνδρας κινούμενος στην οδό Κολοκοτρώνη πλησίασε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και άρχισε να χτυπά με το τσεκούρι το τζάμι του συνοδηγού, μπροστά στους έκπληκτους περίοικους και περαστικούς. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Οι κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Αστυνομία, αλλά και τον Δήμο, προκειμένου να συλληφθεί ο δράστης. Η Αστυνομία κατάφερε τελικά να του περάσει χειροπέδες, όταν ο 45χρονος βγήκε από το σπίτι του και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι γνώριμος των Αρχών, αφού έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά.