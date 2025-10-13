Άννα Κυριακού: Η Finos Film αποχαιρετά την ηθοποιό με ένα συγκινητικό βίντεο

Σε ηλικία 96 ετών, πέθανε η Άννα Κυριακού, σκορπίζοντας θλίψη στο κοινό και στον καλλιτεχνικό χώρο.

H Finos Film αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό με στιγμιότυπα από τις συμμετοχές της σε ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας.

«Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, την γλυκύτητα και την σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά «σπίτια» αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή. Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία «Ζητείται Ψεύτης» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

Όλοι μας, όμως, θα την θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία «Μπεμπέκα» από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Τρεις Χάριτες». Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της. Αντίο Άννα ?», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Finos Film στα social media.















