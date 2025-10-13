Ευλογιά: Η σκληρή γλώσσα της ομηρίας στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι, από επαγγελματία της Λακκόπετρας - ΒΙΝΤΕΟ

Τα έξοδα τρέχουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
Τα έξοδά των κτηνοτρόφων τρέχουν και οι ίδιοι είναι εγκλωβισμένοι σε ένα άτυπο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Ο κ. Σπύρος Μπεκίρης είναι από τη Λακκόπετρα Αχαΐας, όπου μολύνθηκαν αρκετές μονάδες. Ο ίδιος μας περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι και της Π.Ε. Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς από την οποία σχεδόν κανείς δεν μπόρεσε να γλιτώσει τα ζώα του.
Ο κ. Μπεκίρης εξηγεί τα έξοδα που βαραίνουν τους επαγγελματίες του κλάδου τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στις απώλειες των αιγοπροβάτων που θανατώθηκαν και δεν θα ελαφρύνουν με αποζημιώσεις μόνο για τα ζώα.
Πολλά και μεγάλα τα έξοδα των κτηνοτρόφων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr