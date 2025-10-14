Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Να κλείσω την καριέρα μου στην Ελλάδα»

Ο «Greek Freak», ανοίγοντας την καρδιά του μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην χώρα μας, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

Στη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε και την επιθυμία του να κλείσει την τεράστια καριέρα που διαγράφει στα παρκέ του NBA, επιστρέφοντας στην Ελλάδα από όπου ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ για να κατακτήσει στη συνέχεια τα πάντα.

«Πηγαίναμε οικογενειακά να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε το ”Πολύ την Κυριακή”. Δεν ντρέπομαι να δίνω συνεντεύξεις, αλλά δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ δεν σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω διάσημος. Όλο αυτό που έχει γίνει, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ ήμουν καλός στο μπάσκετ και ήθελα σ’ αυτό να συγκεντρωθώ», είπε.

Και πρόσθεσε: «Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένειά μου και το μπάσκετ. Η οικογένειά είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλη πίστη στον Θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει».

«Αν δεν ήταν η Μαράια δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα»

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου, μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε ”χυλόπιτα” το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί, της είπα θα μείνουμε φίλοι. Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Τη συμπάθησε η μητέρα μου, ήρθε σε ένα ταξίδι. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, με ρωτούσε αν είναι φίλη ή μητέρα. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα και την παντρεύτηκα.

Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δε ”μου αρέσει”, θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ. Τώρα όχι, αποκλείεται, είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Δε μιλάει ελληνικά η γυναίκα μου. Ξεκίνησε το 2017 αλλά της φάνηκαν δύσκολα, είχε φύγει και η καθηγήτριά της και σταμάτησε. Τα παιδιά μου πάνε σε ελληνικό σχολείο.

Αν δεν ήταν η Μαράια δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».

«Προσπαθώ, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, να τον περνάω με τα παιδιά μου, γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ μέσα στη σεζόν και είμαι μακριά τους. Πολλές φορές όταν είμαι με την οικογένειά μου ζητάω από τον κόσμο να το σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, αλλά κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Δεν θέλω η γυναικά μου και τα παιδιά μου να νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν μία στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά όταν έρχεται μία κυρία και μου δίνει αγκαλιά είναι υπέροχο», είπε ο «Greek Freak».