Δήμος Πατρέων: Συμμετέχει στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στηρίζει τη νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία, των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, απάντηση στην Κυβέρνηση και την εργοδοσία που επιχειρούν να νομιμοποιήσουν το νέο αντεργατικό έκτρωμα για τη 13ωρη σκλαβιά, πλασάροντας το ως «ελεύθερη επιλογή».

Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε σκλάβοι, ούτε μηχανές, για να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσεως. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τα παιδιά τους, να περνούν μαζί τους ποιοτικό χρόνο, να μπορούν να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και να έχουν ζωή. Δεν θα γίνουν σκλάβοι του 21 ου αιώνα, για να εξυπηρετήσουν τόσο τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, όσο και την ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερο κέρδος.

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 10.30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου, απαιτώντας μαζί με τα συνδικάτα, να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, ενάντια στη δουλειά από νύχτα σε νύχτα με μισθούς πείνας, ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και την κατάργηση όλων των νόμων που καταργούν το 8ωρο και επιβάλουν την διαρκή ευελιξία.