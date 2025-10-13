Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Να αποτραπεί το κλείσιμο του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Αιγείρα»

Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Αιγείρα και τις σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ο Βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε με την συνυπογραφή του Βουλευτή Κορινθίας και τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Μετανάστευσης & Ασύλου Γιώργου Ψυχογιού, αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την υπ’ αριθ. 132/8.10.2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την οποία εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία για την απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας να προχωρήσει στο κλείσιμο του καταστήματός της στην Αιγείρα.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί το μοναδικό τραπεζικό κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή από το Ξυλόκαστρο μέχρι το Αίγιο και εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες όχι μόνο της ανατολικής Αιγιαλείας αλλά και του όμορου Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο τονίζει ότι η ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας του καταστήματος θα επιφέρει σοβαρή υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι κάτοικοι –ιδίως οι ηλικιωμένοι και όσοι διαμένουν σε ορεινές κοινότητες– θα υποχρεωθούν να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το πλησιέστερο κατάστημα στο Αίγιο, με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

«Είναι αδιανόητο τέτοιες αποφάσεις να λαμβάνονται με μοναδικό κριτήριο το λειτουργικό κόστος, αγνοώντας τις ανάγκες των κατοίκων που επί δεκαετίες στηρίζουν την Εθνική Τράπεζα και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι βουλευτές ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό να παρέμβει άμεσα, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης για το κλείσιμο του καταστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και των επισκεπτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και να μην εγκαταλειφθούν οι τοπικές κοινωνίες της ανατολικής Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής.