«Το παιδί»: Η Αρτεμις και η ομάδα της πιάνουν αιχμάλωτο τον μπράβο της Ιρίνας

Συναρπαστικές οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 21:45.

Η Άρτεμις και η παρέα της βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια επικίνδυνη υπόθεση, καθώς κρατούν αιχμάλωτο τον μπράβο της Ιρίνας, και προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους με τη βοήθεια του Γερμανού, ο οποίος αποδεικνύεται διπρόσωπος.

Παράλληλα, η σχέση της Άρτεμης με τον Πέτρο δοκιμάζεται από παρεξηγήσεις, ενώ ο Ντιμίτρι, με υπαρξιακές ανησυχίες, αναζητά καθοδήγηση και νέα μυστήρια να λύσει.

Η Βάνα αποκαλύπτει το κρυφό τους μυστικό στον Γερμανό, ο Παρασκευάς μαθαίνει πως θα γίνει πατέρας, αλλά πέφτει θύμα εκβιασμού, και η Ανθούλα φέρνει στην επιφάνεια οικογενειακά μυστικά.

Ταυτόχρονα, το πανηγύρι του Νεοχωρίου πλησιάζει, με τις Μαίρη και Μίνα να προσπαθούν –μάταια– να ανακαλύψουν τρούφες με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Ιβάν και η Τάνια πλησιάζουν απειλητικά. Μέσα σε όλα αυτά, η Άρτεμις αποφασίζει να πει επιτέλους ένα κομμάτι της αλήθειας στον Πέτρο.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 17o: Η Άρτεμις, αφού εξουδετερώνει τον μπράβο της Ιρίνας, αποφασίζει μαζί με τους υπόλοιπους να τον κρατήσουν αιχμάλωτο μέχρι να βρουν μια λύση.

Ο Πέτρος επιλέγει λάθος στιγμή για να την επισκεφτεί και η νευρική αντίδρασή της δημιουργεί νέες παρεξηγήσεις ανάμεσά τους. Η Βάνα μοιράζεται με τον Γερμανό το μυστικό που κρύβουν στο υπόγειο του σπιτιού τους και αυτός της προτείνει να τον αφήσουν να τους βοηθήσει.

Η Στράτος έρχεται σε νέα σύγκρουση με την Ανθούλα, καθώς μαθαίνει για την υπόθεση με τις κλεμμένες μασαζιέρες, ενώ η Μαίρη και η Μίνα ψάχνουν να βρουν τρόπο για να πείσουν μια μεγάλη φίρμα να έρθει να τραγουδήσει στο πανηγύρι τους.

Ο Ντιμίτρι ανακρίνει τον μπράβο με τον δικό του τρόπο και ο Θέμης περνάει κρίση ταυτότητας εξαιτίας της αδυναμίας του να προστατέψει τη Σίσσυ. Η Ιρίνα, εκνευρισμένη από τις συνεχόμενες αποτυχίες των ανθρώπων της, αποφασίζει να αναλάβει η ίδια την αναζήτηση του Ντιμίτρι.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 18o: Καθώς η Άρτεμις και η παρέα της κρύβονται στο τροχόσπιτο, ο Γερμανός συναντά τον αιχμάλωτο μπράβο και εκμεταλλευόμενος την παλιά γνωριμία τους, επιχειρεί να έρθει σε συμφωνία μαζί του.

Ο Ντιμίτρι ζητάει από τη Βάνα να τον κατατοπίσει σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις και το σεξ και ύστερα αιφνιδιάζει την Ανθούλα μεταφέροντάς της τους προβληματισμούς του.

Ο Παπάς σκέφτεται να παραιτηθεί για χάρη της Τιτίκας, αλλά αυτή τρομάζει βλέποντας τη σχέση τους να σοβαρεύει, η Άφρο έρχεται ακόμα πιο κοντά με την Ελένη, καθώς της μαθαίνει να οδηγεί μηχανή και η Βούλα ζει ευτυχισμένες στιγμές με τον Παρασκευά, αφού του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος.

Η Άρτεμις συνεργάζεται με τον Γερμανό, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του μπράβου, αλλά προσπαθώντας να λύσει την παρεξήγηση με τον Πέτρο, κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα.

Ο Φώντας Μητσαρέλος ενθουσιάζεται με την πρόταση της Μαίρης και της Μίνας και δέχεται να τραγουδήσει στο πανηγύρι του Νεοχωρίου.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 19o: Χάρη στο τέχνασμα του Γερμανού, η Άρτεμις και η παρέα της αισθάνονται ότι έχουν κερδίσει χρόνο και επιστρέφουν στο σπίτι, το οποίο, ωστόσο, μετατρέπεται σε κέντρο διερχομένων, με το μισό χωριό να τους επισκέπτεται, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Η Τιτίκα και η Άφρο, νιώθουν ότι τα προσωπικά τους βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν επειγόντως βοήθεια από τη Σίσσυ, ενώ ο Παρασκευάς κερνάει όλον τον κόσμο στο καφενείο, χωρίς να αποκαλύπτει, όμως, τον λόγο της ξαφνικής χαράς του.

Με αφορμή τον Ντιμίτρι, η Στράτος και η Ανθούλα κάνουν μια εξαιρετικά άβολη κουβέντα, η Μαίρη και η Μίνα ζητούν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και δανείζονται τη Σούζι πιστεύοντας ότι θα τις βοηθήσει να ανακαλύψουν τρούφες στο δάσος και ο Τόλης στραβώνει βλέποντας ξανά τον Γερμανό μπροστά του.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Ιβάν με την Τάνια πλησιάζουν στο σωστό Νεοχώρι και ο μπράβος ψάχνει να βρει τρόπο για να αποδράσει.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 20ό: Ο Γερμανός ανακοινώνει στην παρέα ότι το θέμα του μπράβου τακτοποιήθηκε οριστικά, αλλά ο Ντιμίτρι τον αμφισβητεί έντονα και η Άρτεμις δημιουργεί αμφιβολίες στη Βάνα σχετικά με τη φερεγγυότητά του. Ο Ιβάν έρχεται αντιμέτωπος με τις ενοχές της Τάνιας και συνειδητοποιεί ότι πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στον γιο του.

Οι προσπάθειες της Μαίρης και της Μίνας να ανακαλύψουν τρούφες με τη βοήθεια της Σούζι πέφτουν στο κενό και το χωριό αρχίζει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις εν όψει του πανηγυριού.

Ο Παρασκευάς δέχεται ωμό εκβιασμό από τον Πάκη και αγχώνει τη Βούλα με την υπερπροστατευτικότητά του. Ο Ανθούλα ζητάει από τη Στράτο να της πει την αλήθεια σχετικά με τον πατέρα της και προτείνει στον Ντιμίτρι να ασχοληθούν με ένα νέο μυστήριο, το οποίο φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο συνδέεται με το δικό του.

Η Άρτεμις αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψει στον Πέτρο ένα μέρος της αλήθειας.