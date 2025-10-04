Το παιδί: Μια φωτιά ξεσπά στο χωριό και... έρχονται ανατροπές

Γεμάτα εξελίξεις και ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της μαύρης κωμωδίας της ΕΡΤ1 «Το παιδί». Τι θα δούμε από τη Δευτέρα 6 έως την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 21:45;

Η Βάνα και ο Γερμανός έρχονται πιο κοντά, όμως μια απρόσμενη αποκάλυψη ρίχνει σκιά στη νέα τους σχέση. Μια πυρκαγιά ξεσπά στο χωριό και αναθυμιάσεις επηρεάζουν τους πάντες, κάνοντας το βράδυ αξέχαστο, όσο αξέχαστο και το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς «Το παιδί».

Έτσι, Ντιμίτρι και Ανθούλα ετοιμάζονται να λύσουν ένα νέο μυστήριο. Η Άρτεμις και η ομάδα δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στο γήπεδο, με όλο το χωριό να παρακολουθεί με αγωνία τις αναπάντεχες εξελίξεις. Τέλος, η Άρτεμις έρχεται πιο κοντά με τον Πέτρο, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό.

Το παιδί: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 13o: Η Άρτεμις πιέζεται να φέρει την πρώτη νίκη στην ομάδα και δέχεται τη βοήθεια της Σίσσυς ως συμβούλου. Η Βάνα και ο Γερμανός έρχονται πιο κοντά, όμως μια απρόσμενη αποκάλυψη ρίχνει σκιά στη νέα τους σχέση. Ο Παρασκευάς, απελπισμένος από τα οικονομικά προβλήματα που άφησε πίσω του ο Υάκινθος, προτείνει μια ακραία λύση στο χωριό, την οποία η Μίνα και η Μαίρη αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν.

Παράλληλα, η Ιρίνα στέκεται στο πλευρό της Σοφίας σε μια δύσκολη στιγμή της, ενώ ο Ιβάν βρίσκει ευκαιρία να αναλάβει δράση. Ο Ντιμίτρι και ο Πέτρος μοιράζονται τα μυστικά τους, γεγονός που βοηθά τον Ντιμίτρι στη σχέση του με την Ανθούλα.

Το παιδί: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 14o: Η Άρτεμις προσπαθεί να εμψυχώσει την ομάδα για τον επερχόμενο αγώνα, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με έναν από τους παίκτες. Ταυτόχρονα, η Άφρο και ο Πέτρος κάνουν μια συζήτηση που θα καθορίσει το μέλλον της σχέσης τους. Η Ιρίνα αφήνει προσωρινά στην άκρη τις έρευνες για να προστατεύσει τη Σοφία.

Ο Γερμανός προσπαθεί να αποτρέψει το χωριό από το να μπλεχτεί στην παρανομία για να λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Όμως ξεσπά πυρκαγιά και οι αναθυμιάσεις επηρεάζουν τους πάντες, κάνοντας το βράδυ αξέχαστο και δίνοντας στον Ντιμίτρι και την Ανθούλα ένα νέο μυστήριο προς επίλυση.

Το παιδί: Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:45

Eπεισόδιο 15o: Η Άρτεμις και η ομάδα δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στο γήπεδο, με όλο το χωριό –που μόλις έχει συνέλθει από την πυρκαγιά– να παρακολουθεί με αγωνία τις αναπάντεχες εξελίξεις. Η Τιτίκα δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη νέα προσέγγιση του παπά, ενώ η Βούλα προσπαθεί να κρατήσει το σοβαρό μυστικό που της εκμυστηρεύεται ο Παρασκευάς.

Η Άρτεμις έρχεται πιο κοντά με τον Πέτρο, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό από τη Βάνα, τον Ντιμίτρι, τη Σίσσυ και τον Θέμη. Εξαιτίας μιας απρόσμενης άφιξης στο Νεοχώρι, ο Γερμανός αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με τη Βάνα και την οικογένειά της.

Το παιδί: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 16o: Ενώ όλοι πανηγυρίζουν το θετικό ντεμπούτο της Άρτεμης ως προπονήτριας του Κεραυνού, ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα ερευνούν την αποθήκη του Υάκινθου και ανακαλύπτουν ποιος έβαλε τη φωτιά. Οι κάτοικοι αποφασίζουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο πανηγύρι για να καλύψουν το έλλειμμα στα ταμεία του δήμου, με τη Μίνα και τη Μαίρη να έχουν μια ιδέα που εγγυάται την επιτυχία του. Η Ιρίνα, μετά από τις περιπέτειες με την αστυνομία, τα ξαναβρίσκει με τη Σοφία, αλλά εξοργίζεται όταν μαθαίνει για τη νέα απόδραση του Ιβάν.

Εκείνος, μαζί με την Τάνια, ξεκινά περιοδεία στα Νεοχώρια ανά την επικράτεια για να βρει τον Ντιμίτρι. Στο Νεοχώρι, όμως, έχει ήδη φτάσει ένας μπράβος της Ιρίνας και ο Θέμης κάνει ό,τι μπορεί για να ειδοποιήσει την Άρτεμη και τους υπόλοιπους για τον κίνδυνο που τους απειλεί.