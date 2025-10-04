Γιώργος Τσαλίκης: «Όταν ήρθαμε εδώ, δεν είχαμε τίποτα»

Μια συγκινητική αναδρομή στα πρώτα του χρόνια με τη σύζυγό του, Δώρα, στο παλιό τους σπίτι στην Πετρούπολη έκανε on camera ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε φανερά συγκινημένος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές στην καθημερινότητά τους τότε: «Όταν ήρθαμε εδώ, δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Μπήκαμε σε ένα άδειο σπίτι χωρίς έπιπλα, χωρίς κάτι σημαντικό. Το μόνο που αγοράσαμε ήταν ένα στρώμα, δύο πιάτα, δύο ποτήρια και πιρούνια. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μας. Θέλαμε να σταθούμε στα πόδια μας χωρίς να επιβαρύνουμε κανέναν».

Στη συνέχεια, καθώς η καριέρα του άρχισε να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, θυμήθηκε την περίοδο που προσπαθούσε να βρει το δικό του στυλ, ρωτώντας τον φίλο του, Ηλία Ψινάκη, για συμβουλές: «Του είπα πως θέλω να φοράω κάτι πιο “μουράτο” και εκείνος μου πρότεινε Cavalli. Όταν είδα την τιμή, πάγωσα! Του ζήτησα να τα πληρώσω σε δόσεις και εκείνος ήταν τόσο γλυκός που μου είπε να το κάνω με τον τρόπο που θέλω και να μη στεναχωριέμαι».

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε, επίσης, όμορφες αναμνήσεις από τα πρώτα τους γλέντια στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού, όπου γινόταν το επίκεντρο των συζητήσεων και των ονείρων τους. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι «Με χαλάει» από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, και εκεί είχε και τις πιο βαθιές συζητήσεις με τον φίλο του, Μάρκο Σεφερλή, για το μέλλον τους: «Λέγαμε “Θα τα καταφέρουμε; Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Να ζήσουμε όπως ονειρευόμαστε;” Και τα καταφέραμε».