Αστυνομικός Βουλής: «Όταν μου πήραν το νεογέννητο»- Η δραματική ομολογία της συζύγού του

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής που κατηγορείται μαζί με την επίσης αστυνομικό σύζυγό του για την κακοποίηση των παιδιών του αλλά και εκείνος για την κακοποίηση της συζύγου του.

Η 35χρονη μητέρα των παιδιών υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Η μητέρα μιλώντας στο MEGA έκανε έκκληση να της επιστρέψουν το νεογέννητο μωρό της.

"Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση ειδικά από όταν μου πήραν το σχεδόν νεογέννητο παιδί μέσα απ’ τα χέρια μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι έχασα και την ελάχιστη ελπίδα που είχα για ζωή. Πανικοβλήθηκα γιατί μου το πήραν ενώ ακόμη το θήλαζα. Έχασα την ψυχραιμία μου και νοσηλεύτηκα στο ψυχιατρείο όπου διαγνώσθηκα με κατάθλιψη. Η ομάδα των ψυχολόγων που με παρακολουθεί, έχουν καταλάβει τι πέρασα και θα με υποστηρίξουν και στο δικαστήριο και στη ζωή. Ανυπομονώ να γίνει η δίκη για να αποδειχθεί η αλήθεια και να πάρω πάλι πίσω τα παιδιά μου" ανέφερε.