Αργυρούπολη: Πώς έγινε το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή στην Αργυρούπολη. Στις 2:25 π.μ. του Σαββάτου (4/10/25), μοτοσικλέτα με κατεύθυνση την Άνω Γλυφάδα, στην οποία επέβαιναν ο 21χρονος οδηγός και μία κοπέλα, ξέφυγε από την πορεία της.

Η επίσημη αναφορά της Τροχαίας αναφέρει ότι το όχημα προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και ανατράπηκε, οδηγώντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες.

Μεταφέρθηκαν με σταθμούς του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς είχαν αφήσει την τελευταία πνοή τους.

Σε βίντεο- ντοκουμέντο φαίνεται πως ο οδηγός, την ώρα που έγινε η τραγωδία, επιχείρησε να κάνει σούζα.

Προανάκριση για το δυστύχημα γίνεται από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στα δύο θύματα του τροχαίου.