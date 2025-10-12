Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του είναι σταθερή, δεν διατρέχει κίνδυνο και υποβάλλεται σε εξετάσεις.
Ο κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.
