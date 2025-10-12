Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλιφόρνια: Ελικόπτερο συνετρίβη σε παραλία μπροστά σε λουόμενους- Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο

Καλιφόρνια: Ελικόπτερο συνετρίβη σε παρα...

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένει άγνωστη.

Καρέ – καρέ κατέγραψαν περαστικοί τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνια, με το ελικόπτερο να χάνει ύψος και να πέφτει στο Huntington Beach, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους.

Το ελικόπτερο ωστόσο μέσα σε μια στιγμή πέφτει με αποτέλεσμα να διαλυθεί σαν χάρτινο κάστρο.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν τους 2 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

 

Από την συντριβή τραυματίστηκαν και 3 πεζοί που έτυχε να περνάνε στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένει άγνωστη.

Ειδήσεις Τώρα

Νέα βλάβη στον Οδοντωτό- Ακινητοποιήθηκε συρμός με επιβάτες

Έρχονται μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Πνιγμός 5χρονου παιδιού στη Σαντορίνη: Αντιμέτωποι με κατηγορία ανθρωποκτονίας από αμέλεια ο πατέρας και οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ελικόπτερο Πτώση ελικοπτέρου Τραυματίες Καλιφόρνια

Ειδήσεις