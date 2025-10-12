Καλιφόρνια: Ελικόπτερο συνετρίβη σε παραλία μπροστά σε λουόμενους- Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο

Καρέ – καρέ κατέγραψαν περαστικοί τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνια, με το ελικόπτερο να χάνει ύψος και να πέφτει στο Huntington Beach, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους.

Το ελικόπτερο ωστόσο μέσα σε μια στιγμή πέφτει με αποτέλεσμα να διαλυθεί σαν χάρτινο κάστρο.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν τους 2 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.