ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης το Σάββατο 11/10 σε Γηροκομειό, Εγλυκάδα

Θα υπάρξει διακοπή νερού από τις 7.30 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.
Λόγω επειγουσών εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, ανακοινώθηκε από την ΔΕΥΑΠ πως το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, από τις 7.30 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:
Διάκου, Γηροκομειό και Εγλυκάδας (Λεωνίδου- Ευριβιάδου- Χαλκιόπης- Αλθαίας και Φωτοπούλου πάνω από την οδό Ηρακλέους).
Από την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
