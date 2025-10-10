Φυτείες Ξηρομέρου: Οι κάτοικοι φεύγουν από τα σπίτια τους - Τι αποκαλύπτει η αυτοψία

Από το πρωί της Τρίτης 7/10 οι κάτοικοι των Φυτειών, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, ζουν με μία τεράστια τρύπα δίπλα στα σπίτια τους, καθώς η καθίζηση έχει «καταπιεί» τμήμα του χωριού, προκαλώντας αδιανόητες ζημιές.

Σύμφωνα με το tovima.gr τρία σπίτια βρίσκονται στο χείλος του κρατήρα βάθους 8 μέτρων που άνοιξε στη μέση του χωριού δίπλα σε κατοικίες. Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες παραμένουν, ενώ άλλοι φιλοξενούνται σε συγγενείς.

Τι λένε οι ειδικοί

Την εγκατάλειψη των κατοικιών πέριξ του «κρατήρα» στις Φυτείες Ξηρομέρου εισηγείται με έγγραφό της η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε έγγραφό της, μετά και την αυτοψία που διενήργησε.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το ανάγλυφο της περιοχής διαμορφώνεται από εναλλαγές λόφων στους οποίους παρεμβάλλονται ελλειψοειδούς μορφής βυθίσματα ενώ ο οικισμός των Φυτειών θεμελιώνεται σε πετρώματα γύψων, λατυποπαγών και ασβεστόλιθων τριαδικής ηλικίας.

Σε ό,τι αφορά τον κρατήρα, αξιολογείται ως φρεατοειδούς μορφής εδαφική υποχώρηση (καταβόθρα), πλάτους 6χ10 μέτρα και βάθους 7 μέτρων.

Ως αιτία της εμφάνισής του φαινομένου αξιολογείται η διαλυτοποίηση των γύψων και η υπόγεια κυκλοφορία νερού. Σε συνδυασμό με την κατείσδυση επιφανειακών υδάτων, συμπεραίνεται ότι υπήρξε η εκδήλωσή του.

Χαρακτηρίζονται δε ως συχνό φαινόμενο οι εδαφικές υποχωρήσεις στην περιοχή. Η Αρχή συμπεραίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να επηρεαστεί η θεμελίωση και των κατοικιών περιμετρικά του κρατήρα και για αυτό εισηγείται να εγκαταλειφθούν άμεσα οι κατοικίες αυτές καθώς και να αποτραπεί η προσέγγιση στον χώρο.

Τέλος, εισηγείται μετά από μία εβδομάδα να γίνει επιχωμάτωση, όπως είχε γίνει στην περιοχή της Μπαμπίνης τον Δεκέμβριο του 2021, σε αντίστοιχη περίπτωση.