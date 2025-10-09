Back to Top
Λεχαινά: Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ- Τραυματίστηκε αγρότης

Ερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Ένας αγρότης τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο σε ατύχημα με τρακτέρ σε χωράφι στα Κοτέικα Λεχαινών, του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης και στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα δύναμη της Π.Υ. Λεχαινών. 

Ο αγρότης δεν εντοπίστηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ αλλά σε απόσταση από αυτό και ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, σύμφωνα με το ilialive.gr

Πιθανότατα το τρακτέρ να κόλλησε και να βούιαξε σε μαλακά χώματα με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη θέση του ο αγρότης, που το χειριζόταν.

