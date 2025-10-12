Ξεκίνημα για τις γυναίκες του Προμηθέα Πάτρας

Η καρδιά του γυναικείου πατραϊκού μπάσκετ χτυπά ξανά στο Promitheas Park!

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 13:30, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα Πατρών κάνει την εμφάνιση της στην Α2 Εθνική Κατηγορία, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό βήμα για τον σύλλογο αλλά και για το πατραϊκό μπάσκετ γυναικών συνολικά.

Η Πάτρα εκπροσωπείται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών από τον Προμηθέα — μια ομάδα που χτίστηκε με σχέδιο, υπομονή και όραμα, μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, και πλέον διεκδικεί με πάθος μια θέση στο μπασκετικό στερέωμα.

Η πορεία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς, αφοσίωσης και πίστης σε ένα όνειρο: να αποκτήσει η πόλη μια δυνατή, σύγχρονη και ανταγωνιστική ομάδα γυναικών, που θα εμπνέει τα νέα κορίτσια να αγαπήσουν το μπάσκετ.

Ο Προμηθέας, με τη φλόγα και την αθλητική του φιλοσοφία, καλεί όλη την Πατραϊκή κοινωνία, όλους τους φίλους του αθλητισμού, τις οικογένειες και τους μικρούς φιλάθλους, να βρεθούν στις κερκίδες του Promitheas Park και να στηρίξουν με τη φωνή και την ενέργειά τους αυτή τη νέα προσπάθεια.

Η “μπασκετούπολη Πάτρα” έχει την ευκαιρία να δείξει για άλλη μια φορά τη δυναμική και τη στήριξή της. Να αποδείξει πως το πάθος για το άθλημα δεν γνωρίζει φύλο, ηλικία ή κατηγορία. Γιατί το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα ομάδα, αξίες και ψυχή — και οι γυναίκες του Προμηθέα το αποδεικνύουν κάθε φορά που πατούν στο παρκέ.

Η πρεμιέρα της Κυριακής δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια γιορτή για το γυναικείο αθλητισμό, μια στιγμή υπερηφάνειας για την Πάτρα και μια υπόσχεση για όσα έρχονται.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου | 13:30 | Promitheas Park

Η φλόγα ανάβει ξανά – όλοι μαζί στις κερκίδες!