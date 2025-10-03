Συναγερμός στην Αθήνα: Πλώρη για το Αιγαίο έβαλε το Πίρι Ρέις- Νέο σκηνικό έντασης στήνει η Τουρκία

Σε νέα πρόκληση προχωρά η Τουρκία λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Το βράδυ της Παρασκευής το τουρκικό πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης με προορισμό περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Είχε προηγηθεί η νέα Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στη Σμύρνη, η οποία ανέφερε ότι το «Πίρι Ρέις», θα βγει από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο βόρειο Αιγαίο, με κατεύθυνση δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Η περιοχή της τουρκικής NAVTEX

Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Όπως επιβεβαίωναν αρμόδιες πηγές, μέρος των τμημάτων που δεσμεύει η τουρκική NAVTEX είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας η οποία αντέδρασε με anti-ΝAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λήμνου.

Mη εξουσιοδοτημένος σταθμός

Στην ελληνική anti-NAVTEX αναφερόταν ρητά πως «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός έχει εκδώσει NAVTEX που αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα, μέρος της οποίας είναι μη εξουσιοδοτημένη, καθώς οι σχετικές θέσεις είναι εντός της ελληνικής ΑΟΖ».

Επιπλέον, η ελληνική anti-NAVTEX τόνιζε ότι «ορισμένες από αυτές τις θέσεις εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο Σταθμός NAVTEX Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την εκπομπή μηνυμάτων NAVTEX σε αυτήν».

Όπως κατέστη σαφές, η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά και από κατάσταση ετοιμότητας τις κινήσεις της γείτονος καθώς και την πορεία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους.

Η άσκηση «Θαλασσόλυκος»

Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά και η τουρκική άσκηση «Θαλασσόλυκος» και η ανησυχία στα επιτελεία είναι μήπως κάποια από τα πολεμικά πλοία της Τουρκίας συνοδεύσουν το Πίρι Ρέις, στέλνοντας έτσι συμβολικό μήνυμα για το status quo στο Αιγαίο, όπως το εκλαμβάνει η Άγκυρα.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκία αναφέρθηκε σε επικείμενη αποστολή του νέου γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο και την Λιβύη:

«Πρόκειται να μπει σε παραγωγή και, ελπίζουμε, το νέο μας γεωτρύπανο, το οποίο έφτασε στην Τουρκία πριν από δύο ημέρες, έχει φτάσει στη Μεσόγειο. Θα υπάρχουν πέντε στη Μαύρη Θάλασσα. Θα υπάρχουν πέντε. Ναι. Μέχρι τις αρχές του έτους. Στη Μεσόγειο, ή ας πούμε εκτός Μαύρης Θάλασσας. Όχι μόνο στη Μεσόγειο. Στη Λιβύη».

Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Παρμενίων»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ολοκλήρωσαν την άσκηση «Παρμενίων» στην οποία δοκιμάστηκε πληθώρα απαιτητικών σεναρίων με τουλάχιστον 280 εξόδους μαχητικών και αερομεταφορές ειδικών δυνάμεων, στέλνοντας μήνυμα ισχύος και αποτροπής.