Νιου Τζέρσεϊ: Θρήνος στην κηδεία της Μαρίας Νιώτη- Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

Παρών στην κηδεία ήταν ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, Απόστολος, που τέλεσε τρισάγιο και μίλησε με θερμά λόγια για την 17χρονη.

Οι γονείς Σωτήριος και Φούλη Νιώτη, ο δίδυμος αδελφός της Γιώργος, συγγενείς και φίλοι της είπαν το τελευταίο αντίο με μοιρολόγια και θρήνους στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Γιούνιον του Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρει το anamniseis.net.

Οι έρευνες της αστυνομίας γρήγορα στράφηκαν προς τον πρώην σύντροφο της Μαρίας , που την καταδίωκε -αλλά, παρά τις καταγγελίες, δεν είχε γίνει τίποτα. Ένας 17χρονος έχει συλληφθεί και κρατείται για την υπόθεση.

Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία ήταν το φέρετρο της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, που βρήκε τον θάνατο με τη φίλη της Ισαμπέλα Σάλας, όταν τις καταδίωξε και τις χτύπησε με το αυτοκίνητό του ένας συμμαθητής τους.

Το λευκό φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη, ενώ στο ναό υπήρχαν πολυάριθμα στεφάνια και φωτογραφίες της Μαρίας.

Σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, οι γονείς της Μαρίας αναφέρθηκαν στα όνειρα της κοπέλας που του χρόνου θα αποφοιτούσε από λύκειο και θα σπούδαζε Κοσμητολογία με στόχο να αποκτήσει την δική της επιχείρηση.

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα, για τη Μαρία, για εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτές τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μας. Η αγάπη, οι προσευχές και η παρουσία σας σημαίνουν περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», τόνισε η μητέρα της.

Αναφερόμενη στην κόρη της και στα όνειρα που έκαναν μαζί επισήμανε: «Η Μαρία ήταν 17 ετών, γεμάτη όνειρα, γεμάτη ζωή και γεμάτη αγάπη. Δεν ήταν απλώς η κόρη μου, ήταν ο ήλιος μου. Είχε τη δύναμη να φωτίζει έναν χώρο μόνο με την παρουσία της».

Ο πατέρας της Μαρίας μίλησε στα ελληνικά και τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει το παιδί μου και εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ κανένας πατέρας αυτό που περνάω. Σας ευχαριστώ όλους».

Οι δύο κοπέλες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, βάσει του κατηγορητηρίου που απήγγειλε η εισαγγελία της Κομητείας Γιούνιον στο Νιου Τζέρσεϊ, μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε φονικό όργανο πέφτοντας πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι τους.

Μια ημέρα πριν να συλληφθεί, ο 17χρονος εμφανίστηκε ατάραχος σε βίντεο στο YouTube να εκφράζει «ειλικρινά συλλυπητήρια στις δύο κοπέλες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα». ..