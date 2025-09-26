Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο

«Φεύγουμε από την Ουάσιγκτον ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη χθεσινή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τόνισε ότι ο ίδιος και η τουρκική αντιπροσωπεία έτυχαν θερμής υποδοχής.

Ο Ερντογάν εμφανίζεται ικανοποιημένος από τη συνάντηση και έστειλε μήνυμα σταθερής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον.

«Ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά στο Λευκό Οίκο και φεύγουμε ικανοποιημένοι. Ήταν μια επίσκεψη τόσο όμορφη που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από τις λάσπες που πετάχτηκαν».

Πρόβαλε ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα και εμφάνισε πρόοδο στις επαφές του με τον «παλιό του φίλο»: «Ο κύριος πρόεδρος και εγώ πραγματοποιήσαμε τις συνομιλίες μας σε μια ειλικρινή, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Εξάλλου, η σχέση μας με τον κύριο Τραμπ είναι, όπως είναι γνωστό, πολύ καλή από παλιά», είπε, αναγνωρίζοντας ότι «φυσικά, δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η επαφή μας οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε πολλά θέματα».

Διεκδικήσεις χωρίς εκπτώσεις στην Αν. Μεσόγειο



Ο Ερντογάν μίλησε για την Ανατολική Μεσόγειο σε απόλυτο τόνο, επιμένοντας στο δικαίωμα της Τουρκίας να έχει καθοριστικό λόγο στις εξελίξεις.

"Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του win win. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μία δύναμη με ισχυρό λόγο, ικανή να αποφασίζει και να καθορίζει τις ισορροπίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους παίκτες της περιοχής ότι δεν διαπραγματεύεται την παρουσία και τα συμφέροντά της.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης την πρόοδο και στη ναυπήγηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου που σχεδιάζει, δείχνοντας ότι η Άγκυρα προχωρά σε αυτόνομη στρατιωτική ενίσχυση.

«Όσον αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη για το θέμα αυτό ανήκει κατά κύριο λόγο στον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ειδικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γιασάρ Γκιουλέρ, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου. Αν πούμε ότι ‘θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα’, θα ήταν υπερβολικό. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι το αεροπλανοφόρο μας θα ολοκληρωθεί σε 1-2 χρόνια».

Κυπριακό: Οριστικό κλείσιμο της ομοσπονδίας



Η πιο σκληρή τοποθέτηση ήρθε για την Κύπρο, με τον Ερντογάν να αποκλείει κάθε επιστροφή σε ομοσπονδιακές φόρμες και να θέτει το δίλημμα σε απόλυτη βάση.

«Η θέση μας και η πολιτική μας για το Κυπριακό είναι σαφής. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία παίζοντας με τις λέξεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το δηλώσαμε ήδη ξεκάθαρα στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί εκφράσαμε για άλλη μια φορά τη στάση μας και την ανακοινώσαμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουν να αλλάξει η στάση μας», ανέφερε, θυμίζοντας στη συνέχεια το ρόλο της Τουρκίας στα Κατεχόμενα.

«Ευχόμαστε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να έχουν θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός της Κύπρου θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή. Ως μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο μόνους».