Πάτρα: Εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου για την επανακομιδή της κάρας του Αγίου Ανδρέα

Συμπληρώνονται φέτος 61 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα από τη Ρώμη.

Ήταν μια συγκινητική ημέρα για την πόλη, όταν το ιερό λείψανο του Πρωτόκλητου των Αποστόλων επέστρεψε στον τόπο του μαρτυρίου του και έγινε δεκτό με τιμές στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Οι φετινές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με την τέλεση μεγάλου εσπερινού στο νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. Την Κυριακή το πρωί θα ακολουθήσει πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ στις 5:45 το απόγευμα θα ξεκινήσει η καθιερωμένη ιερά λιτανεία από τον Ιερό Ναό του Πολιούχου.

Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί αγιασμός στην Ιχθυόσκαλα και, μέσω θαλάσσης, η Τιμία Κάρα θα μεταφερθεί στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου. Στις 7 μ.μ. θα τελεστεί ιερά δοξολογία στην πλατεία Τριών Συμμάχων και στη συνέχεια η λιτανεία θα καταλήξει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος έδωσε συνέντευξη Τύπου, καλώντας τους πιστούς να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να τιμήσουν τον προστάτη και πολιούχο της Πάτρας.