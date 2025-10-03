Τέλος εποχής για τους αιώνιους φοιτητές - Τι αλλάζει - Στα ΑΕΙ η Εγκύκλιος

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες με τις οποίες θα πορευθούν από εδώ και πέρα τα πανεπιστήμια για τη διαγραφή φοιτητών, καθώς υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση και εστάλη στα ΑΕΙ η εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες.

Για «καθαρή δέσμευση για το αύριο των πανεπιστημίων μας και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας που αγωνίζονται καθημερινά», έκανε λόγο σε σχετική δήλωση η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Θέλουμε ιδρύματα που λειτουργούν με σταθερούς και ξεκάθαρους κανόνες, που δίνουν προοπτική, με αξιόπιστα πτυχία, αλλά και στηρίζουν όσους πραγματικά προσπαθούν. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Βάζουμε τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούσαν και τα παιδιά μας και τα πανεπιστήμιά μας. Δεν είναι απλώς μια τυπική ρύθμιση, αλλά ένα μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες, στέκεται δίπλα στον φοιτητή και στην φοιτήτρια και ανοίγει τον δρόμο για πανεπιστήμια που εμπνέουν εμπιστοσύνη και νέους ανθρώπους που βγαίνουν στην κοινωνία με γνώσεις, δύναμη και αυτοπεποίθηση», επεσήμανε η υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ζητήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκος Παπαϊωάννου, χαρακτήρισε το νέο πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμια «σαφές και κοινωνικά δίκαιο» και σημείωσε ότι μπαίνει ένα «τέλος σε παθογένειες δεκαετιών», ενώ παράλληλα δίνονται «δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους». «Η Ελλάδα θέλει πανεπιστήμια σύγχρονα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά διεθνώς. Αυτό υπηρετούμε με σταθερά βήματα, βάζοντας στο κέντρο τον φοιτητή, την αριστεία και την ουσιαστική σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Ειδικότερα, με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης καθορίζεται μία σειρά από διαδικασίες:

Ο καθορισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής, καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη.

Ο τρόπος υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες υπέρβασής της.

Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η διαδικασία διαγραφής και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

Καθορισμός ανώτατης διάρκειας φοίτησης

Όπως είναι ήδη γνωστό, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, πλέον, έχει καθοριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς και ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2028-29, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2030-31.

Όσον αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στα ΑΕΙ σε προηγούμενες χρονιές, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

α. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4777/2021), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-22 και εξής. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2017-18 έως και 2020-21, έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2026-27. Ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2016-17 έως και 2020-21, έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2028-29.

β. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4777/2021), διαθέτει για την ολοκλήρωση των σπουδών του χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-22 και εξής χωρίς δικαίωμα προσαύξησης της διάρκειας σπουδών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φοιτητής τετραετούς προγράμματος σπουδών, είχε τη δυνατότητα ολοκλήρωσής του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2024-25, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών θα έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2025-26.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η μη δυνατότητα προσαύξησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας.

Πότε ισχύει η παράταση φοίτησης

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, φοιτητές που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, δικαιούνται κατ’ εξαίρεσιν υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Επιπλέον, δικαίωμα παράτασης έχουν οι φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία επιτυχώς, σε ένα από τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο χρόνος παράτασης που παρέχεται μετά την έγκριση της αίτησης, μπορεί να διαμορφωθεί από 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, έως 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών που η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για όσους φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου, δίνεται χρόνος παράτασης τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν ένα ή περισσότερα μαθήματα και δεν έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες σε κανένα από τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν την υποβολή της αίτησης, δεν δικαιούται να ασκήσουν το δικαίωμα παράτασης και διαγράφονται αυτοδικαίως.

Στην περίπτωση, που ένας φοιτητής, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παράτασης, έχει μέχρι 2 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, τότε προβλέπεται η δυνατότητα κατ΄ εξαίρεσιν αίτησης για τη διενέργεια έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής και αναστολή της αυτοδίκαιης διαγραφής.

Οι εξαιρέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη ρύθμιση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης και της υποχρεωτικής διαγραφής εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, με την προσκόμιση σχετικής γνωμάτευσης από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος.

