ΚΕΔΗΠ: Το πρόγραμμα Οκτωβρίου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες»

Τα εργαστήρια του έργου «Σκιές και Μάσκες – Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού» της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας συνεχίζουν δυναμικά και τον Οκτώβριο.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με χρώματα, μουσική, κίνηση και πολλή δημιουργικότητα, ο μήνας γεμίζει από εμπειρίες που φέρνουν μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στην τέχνη και την παράδοση.

Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου είναι γεμάτο έμπνευση και νέες ευκαιρίες να συμμετάσχεις σε μοναδικές δράσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό με τη βιωματική μάθηση.

Τα μαθήματα που προσφέρονται δωρεάν, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: https://tinyurl.com/2ne5s63h

Το Έργο SUB 6.10-Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας (ΟΠΣ ΤΑ 5223297) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.