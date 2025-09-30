Λένα Παπαληγούρα: «Η υπόθεση της Πάτρας είναι νωπή, αν γινόταν σειρά θα έφερνε αντιδράσεις»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» έκανε η Λένα Παπαληγούρα, το πρωί της Τρίτης (30.09) και μίλησε για την παράσταση που συμμετέχει, αλλά και για τις φήμες που θέλουν την υπόθεση της Πάτρας να γίνεται σειρά από τον Πάνο Κοκκινόπουλο.

«Κάνουμε την πρεμιέρα με το “Όσα παίρνει ο άνεμος”. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επαναλαμβάνουμε αυτή την παράσταση την οποία αγαπήσαμε πέρυσι. Ετοιμάζω κάτι τηλεοπτικά, είναι κάτι που μου άρεσε όταν το διάβασα. Περιμένω το τελικό “οκ” του καναλιού», είπε αρχικά η Λένα Παπαληγούρα.

Επίσης, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις φήμες για το ενδεχόμενο μίας νέας σειράς του Πάνου Κοκκινόπουλου για την υπόθεση της Πάτρας.

«Όντως ετοιμάζει μία αστυνομική σειρά ο Κοκκινόπουλος, είναι πολύ ωραίο το σενάριο του και δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Πάτρας, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η φήμη. Είναι μία νωπή υπόθεση και θεωρώ ότι το να γινόταν σειρά μία τέτοια υπόθεση θα έφερνε αντιδράσεις. Έγινε μεγάλο θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο», είπε η Λένα Παπαληγούρα.

«Ο Πάνος Κοκκινόπουλος ό,τι κάνει το κάνει με μεγάλη μαεστρία γιατί μεταπλάθει τις πραγματικές υποθέσεις τόσο ώστε να γίνονται μυθοπλασία. Οπότε το πραγματικό γεγονός είναι η αφορμή πάντα. Χρησιμοποιεί υποθέσεις που δεν είναι νωπές. Ξέρει να διαλέγει υποθέσεις έτσι ώστε να κάνει τα σενάριά του ενδιαφέροντα, έντονα και δημιουργικά χωρίς να προσβάλει κανέναν. Λείπει η ματιά του Πάνου Κοκκινόπουλου από την τηλεόραση, τον εμπιστεύομαι και θα έλεγα “ναι” σε μία συνεργασία», πρόσθεσε η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα.