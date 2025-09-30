Η επιστροφή του Μπισμπίκη στη Φιλοθέη - Η Δέσποινα Βανδή στο μπαλκόνι

Πλάνα από την άφιξή του στο σπίτι όπου μένει με τη γνωστή τραγουδίστρια και τα παιδιά τους προβλήθηκαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τροχαία, όπου και κρατήθηκε για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Μετά την αναβολή της δίκης του , ο Βασίλης Μπισμπίκης γύρισε στο σπίτι του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Στο σπίτι όπου διαμένει με τη Δέσποινα Βανδή στη Φιλοθέη επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας 29/9 ο Βασίλης Μπισμπίκης , έπειτα από την αναβολή της δίκης του που είχε οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται και η σύντροφος του καλλιτέχνη, Δέσποινα Βανδή, η οποία καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, εμφανώς σκεπτική και στενοχωρημένη.

Για την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή μίλησε και ο Αντώνης Ρέμος στον ΑΝΤ1. "Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν για να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι στεναχωρημένη αλλά είναι εκεί και τον στηρίζει", είπε ο τραγουδιστής.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία, καθώς έβγαινε από την Ευελπίδων, τόνισε πως δεν κρύφτηκε και δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

"Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω… Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε είναι ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία και στις Αρχές" είπε χαρακτηριστικά.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή, "Κοινωνία Ώρα Mega", σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα.